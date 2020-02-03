В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн

В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 98 млн долларов. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини. В январе НБУ продлил смягчать монетарную политику, снизив учетную ставку на 250 б. п. до 11.0%. Это обусловлено существенным уменьшением инфляционного давления на горизонте действия монетарной политики, в частности, под влиянием укрепления курса гривны в конце 2019 и низких цен на энергоносители. В декабре уменьшались и гривневые ставки для клиентов банков, реагируя на общую тенденцию к удешевлению стоимости ресурсов на рынке. На валютном рынке в январе курс гривны скорректировался на фоне сезонно низкой активности на рынке в начале года. НБУ осуществлял операции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже, однако по итогам месяца сальдо операций на межбанке осталось положительным (98 млн долларов). Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов. В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).