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03 лютого 2020, понеділок, 08:40 6
Суспільство 2020-02-03T09:08:55+02:00
Українські Новини
В річках Закарпаття значно підвищиться рівень води, — рятувальники

В річках Закарпаття значно підвищиться рівень води, — рятувальники

Таня Войтюк
Прогноз погоди, Погода, Рівень води у річках, Закарпаття
Карпати
Карпати

Через зміни погоди і потепління в Україні, 3 лютого в Україні очікується підвищення рівня води у річках на Закарпатті.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом 2 - 3 лютого на більшості річок Закарпатської області продовжиться підвищення рівнів води на 0.5 - 1.5 м. Також повідомляється, що в нижній течії річки Боржава рівень води повисится на 1.8 - 2.3 м. Можливий початковий вихід води на заплаву, без негативних наслідків.

Прогноз погоди на 3 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 3 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, американський бабак Філ передбачив ранню весну, а бабак Тимко III передбачив настання тепла в середині березня.

Крім того, синоптики повідомили, що у лютому будуть продовжуватися градусні гойдалки, проте серйозні морози малоймовірні. За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг.Тим часом синоптики дали прогноз на 2020 рік з м'якою зимою і жарким літом.

Нагадаємо, у Карпатах також оголошено третій рівень лавинної небезпеки і рятувальники просять бути уважними туристів.

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