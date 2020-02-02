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02 февраля 2020, воскресенье, 20:24 92
Америка 2020-02-02T20:29:46+02:00
Українські Новини
Американский сурок Фил предсказал раннюю весну

Американский сурок Фил предсказал раннюю весну

Валерия Драгомирова
Америка, Весна, Погода, сурок Фил

И пока сурок Тимка III "предсказал" наступление тепла в середине марта, в США сурок Фил предсказал раннюю весну. Трансляцию прямо от норы сурка вел телеканал CNN.


Тысячи людей собрались возле норы сурка Фила в городе Панксатони, штат Пенсильвания, чтобы узнать, как знаменитый сурок представит свой долгожданный прогноз.

Если в момент выхода из норы сурок попадет под солнце и увидит тень, то он испугается и спрячется обратно - это означает поздний приход весны.

Сообщается, что сурок Фил покинул свою нору примерно в 07:25 (14:25 по Киеву) и не увидел своей тени.

Как отмечает телеканал, прогнозы сурка не всегда верны.

Как сообщали Українські Новини, вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных. 

Также синоптики дали прогноз на 2020 год и прогноз на начало февраля.

Тем временем спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и высокой снеголавинной опасности. На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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