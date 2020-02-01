Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности

В связи с тем, что по всей территории Украины в Международный день десерта синоптики спрогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя, в Карпатах ожидается значительная опасность схождения лавин.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По данным синоптиков, в связи со снегопадами и метелями 1-2 февраля в Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможно схождение лавин. В Гидрометцентре объявили 3 уровень снеголавинной опасности.

Ранее Українські Новини писали о том, что в Гидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в феврале 2020 года. Синоптики прогнозируют, что в феврале месячное количество осадков будет в пределах 22-70 мм. Средняя месячная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, а в Карпатах, на востоке и северо-востоке 6-7 градусов мороза.

Также в связи с рисками для туристов в горах из-за лавин, Українські Новини составили инстукцию по выживанию и подробно описали алгоритм действий, в случае попадания под лавину.