Новые волны тепла и наводнения: синоптики дали прогноз на 2020 год

Теплая и бесснежная зима как в этом году удивляет многих синоптиков. Такую погоду связывают с повышением глобальной температуры. Наступивший год будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.



Об этом сайту "Сегодня" рассказала завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры - от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях, – анализирует Вазира Мартазинова. – При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем".

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Веры Балабух, сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, которой должна была бы соответствовать фаза похолодания, однако происходит наоборот, так как человек влияет на перегрев Земли почти в 10 раз больше, чем природа.

"На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, вероятно, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", - резюмировала Балабух.





Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.