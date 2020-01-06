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06 января 2020, понедельник, 06:00 80 Инфографика
Жизнь 2020-01-06T06:30:02+02:00
Українські Новини
Новые волны тепла и наводнения: синоптики дали прогноз на 2020 год

Новые волны тепла и наводнения: синоптики дали прогноз на 2020 год

Валерия Драгомирова
Глобальное потепление, 2020 год, тепло, Наводнения, Прогноз погоды на год, Прогноз погоды, Погода
Пора года. Фото: pixabay
Пора года. Фото: pixabay

Теплая и бесснежная зима как в этом году удивляет многих синоптиков. Такую погоду связывают с повышением глобальной температуры. Наступивший год будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.


Об этом сайту "Сегодня" рассказала завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры - от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях, – анализирует Вазира Мартазинова. – При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем".

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Веры Балабух, сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, которой должна была бы соответствовать фаза похолодания, однако происходит наоборот, так как человек влияет на перегрев Земли почти в 10 раз больше, чем природа.

"На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, вероятно, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", - резюмировала Балабух.



Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

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