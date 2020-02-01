Весна уже близко: сурок Тимка III "предсказал" наступление тепла в середине марта

Живущий на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимка III "предсказал", что тепло настанет в середине марта.

Об этом объявила на церемонии, прошедшей на территории биостанции, сотрудник биологического факультета Надежда Токарская, передают Українськi Новини.

"Весна будет продолжаться и наступит тепло через шесть недель", - сказала Токарская, "посоветовавшись" с сурком.

Нынешний прогноз - третье "предсказание" сурка Тимки III, сменившего в 2018 году своего отца Тимку II "на посту" предсказателя прихода весны.

День сурка отмечается с 2004 года на территории биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области, где биологи занимаются разведением и изучением суроков.

Инициаторами проведения праздника стали харьковские журналисты и экологи, которые предложили отмечать его по аналогии с американским Днем сурка, который отмечается ежегодно 2 февраля в США.

Первое упоминание о Дне сурка датировано 1841 годом, а официальным американским праздником он стал в 1886 году.

По американской традиции считается, что если в этот день сурок, выбравшись из норки, увидит свою тень, то весна будет поздняя, а если день пасмурный и тени нет - то ранняя. В Украине сурок охраняется законом.

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