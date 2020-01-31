Ударит мороз и зальет дождями с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в начале февраля

Несмотря на то, что зима в этом году была аномально теплой, январь завершается в Украине парадом атмосферных фронтов. В пятницу в стране мокрый снег и дожди, а также сильный, порывистый ветер. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра один такой( Ред. - фронт) обусловит мокрый снег и дожди на западе, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях. К вечеру осадки дойдут до Одесской, Кропивницкой с районами и к Черкасской области. Все, что не попадает в этот список - без существенных осадков", - написала Диденко.

Ветер будет юго-западный, порывистый, сильный. Температура воздуха в течение дня + 1 + 5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов.

В последний день января в Киеве ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.

1-2 февраля в Украине хоть и будет преобладать "сырая" погода, но потеплеет. На западе до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов.

Также синоптик написала, что на следующей неделе снова похолодает.

"Градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны", - резюмировала синоптик.



По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.

Прогноз погоды 4 февраля. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщает "Метеопрог", в Киеве уже с 6 февраля температура воздуха опустится до -4 -5.





Прогноз погоды в Киеве на две недели. График: Метеопрог







Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на 2020 год.