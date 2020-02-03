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03 февраля 2020, понедельник, 05:50 78 Инфографика
Жизнь 2020-02-03T05:50:01+02:00
Українські Новини
Похолодание усилится, придут ощутимые морозы: синоптик дала неожиданный прогноз погоды

Похолодание усилится, придут ощутимые морозы: синоптик дала неожиданный прогноз погоды

Валерия Драгомирова
Прогноз погоды, Ветер, Мокрый снег, Дождь, погода в феврале, Февраль, Погода
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Сегодня, 3 февраля, в Украине ожидаются дожди, мокрый снег, а также сильный ветер. Температура воздуха +2 +6 градусов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня 3 февраля максимально предполагается + 2 + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше. С сильным ветром. С дождями и даже мокрым кое-где снегом. На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью", - написала синоптик.

В Киеве в понедельник ветрено, сыро, а максимальная температура +4 градуса.

Также Диденко сообщила, что похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.


Погода в Киеве на две недели. График: МетеопрогПогода в Киеве на две недели. График: Метеопрог



Как сообщали Українські Новини, американский сурок Фил предсказал раннюю весну, а сурок Тимка III предсказал наступление тепла в середине марта. 

Кроме того, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.

Тем временем синоптики дали прогноз на 2020 год

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