Пенсії в 2020 піднімуть ще двічі: Мінсоцполітики нагадав, коли виростуть виплати українцям

В той час, як третина українських пенсіонерів отримують пенсію до 2000 гривень, в 2020 році в Україні заплановано кілька підвищень максимального розміру пенсії.

Інфографіку змін опублікувало Міністерство соціальної політики України в Twitter.

Перше підвищення відбулося на початку року – 1 січня. Зараз максимальна пенсія в країні – 16380 грн. З 1 липня планується ще одне підвищення – на 740 грн. До 1 грудня максимальна пенсія буде – 17120 грн. З 1 грудня наближається ще одне підвищення – на 570 грн (до 17690 грн).

Скріншот поста Мінсоцполітики

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за січень. Також Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги пенсій.

Пенсійний фонд тим часом роз'яснив, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого і які для цього потрібні документи.

Крім цього, Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання збільшення пенсії та державної соціальної допомоги людям з інвалідністю.