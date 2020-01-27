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27 января 2020, понедельник, 12:36 238
Экономика 2020-01-27T12:37:39+02:00
Українські Новини
Треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

Треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

Таня Войтюк
Пенсия, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсионеры, Выплаты
Деньги. Фото: lviv.ua
Деньги. Фото: lviv.ua

В то время как собираются повысить пенсионный возраст в 2020 году, большинство выплат для пенсионеров колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.

Согласно их данным, выплаты получают:

  • до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,
  • от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,
  • от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,
  • от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,
  • от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,
  • от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,
  • свыше 10000 грн - 2,3%.

Статистика ПФУ. Инфогафика: FacebookСтатистика ПФУ. Инфогафика: Facebook

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.

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