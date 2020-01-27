Треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

В то время как собираются повысить пенсионный возраст в 2020 году, большинство выплат для пенсионеров колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн. Об этом сообщает ПФУ в Facebook. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Согласно их данным, выплаты получают: до 1500 грн - 0,7% пенсионеров, от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, свыше 10000 грн - 2,3%. Статистика ПФУ. Инфогафика: Facebook Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь. Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям. Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы. Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.