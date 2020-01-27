Треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.

Согласно их данным, выплаты получают:

Статистика ПФУ. Инфогафика: Facebook

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.