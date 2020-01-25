После того, как в декабре на пенсионные выплаты направлено 603,2 млн грн, 24 января Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь 2020 года.

Об этом говорится в сообщении фонда, текстом которого располагают Українські Новини.

Фонд отмечает, что по состоянию на 24 января выплаты проведены в полном объеме в соответствии с плановыми показателями.

На финансирование пенсий был направлено 35,8 млрд гривен.

Финансирование пенсий за январь 2020. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Общая численность пенсионеров, которым произведен перерасчет, составляет 9,4 млн, а численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии, - 5,8 млн.

По состоянию на 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 грн.

Также в Пенсионном фонде Украины рассказали, в течении какого времени можно получить пенсию умершего.

Тем временем, Конституционный Суд признал неконституционным поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.