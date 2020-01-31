ДУС ані копійки не витратило на "робочий" різдвяний візит Зеленського в Оман та навіть літак не посилало

Державне управління справами (ДУС) при Президенті України повідомило, що не здійснювало оплату витрат, що пов'язані з перебуванням Володимира Зеленського в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало перевезення літаками Державного авіаційного підприємства "Україна".

Про це йдеться у відповіді ДУС на інформаційний запит Українських Новин.

"Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов'язаних з перебуванням Президента України Зеленського В.О. в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства України", - вказано у документі.

ДУС не фінансувало візит Зеленського до Оману. Фото: ukranews.com

Відповідь ДУС про візит Зеленського до Оману. Фото: ukranews.com

ДУС проінформувало, що забезпечення діяльності Президента України здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформатично-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" (КПКВК 0301010).

Нагадаємо, 5 січня засоби масової інформації повідомили, що Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані. Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу Маскату (столиці країни), проживаючи в 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після згаданої публікації в ЗМІ Офіс Президента (ОПУ) заявив, що Зеленський прибув до Оману за власний рахунок для зустрічей із владою на найвищому рівні. А також опублікував фотографії зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками влади в Омані. Фото: president.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня в Офісі Президента повідомили про інтенсивні закордонні візити Зеленського. Однак ОПУ інформацією про поїздку Президента до Оману не володіє.

Візит Президента Зеленського до Оману викликав розбіжності та бурхливу реакцію українського суспільства в соціальних мережах.