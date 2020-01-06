"Кому Оман, а кому диван": реакции социальных сетей на визит Зеленского

Визит Президента Владимира Зеленского в Оман вызвал разногласия и разнообразную реакцию среди украинского общества в социальных сетях. В частности, начались распространяться различные шутки и фотожабы со стороны социальных деятелей, в основном, со стороны журналистов и публицистов. Об этом рассказали ВВС Украина.

Мемы и шутки распространяются со скоростью лесных пожаров или снежных лавин. Популярный сатирический сайт Баба и кот выделяет название страны в слове "ЗекОМАНда" и перепечатывает фотожабу с сравнением стоимости номера в гостинице, где остановился президент Зеленский, и обещанной перед выборами, но так и не обеспеченной учительской зарплаты.

Фото: ВВС.Украина

Многие фотожабы высмеивают фото на странице ОПГ официальному сообщению о встрече Президента Украины с Оманский чиновником.

Публицист и блогер Евгений Кузьменко цитирует русскую классику:

"Старик, я слышал много раз,

Что ты меня от смерти спас .... "

И под соответствующим фото пишет "Кому Оман, а кому - диван".



Много шуток полилось в адрес украинского телеканала, который на своей интернет-странице опубликовал НЕ отредактированный текст с переводчика Google, который передал слово "Оман" русским "Заблуждение".

Фото: ВВС.Украина

Журналист Михаил Ткач иронизирует: "А сколько в Оман ехать на велосипеде".

Другой журналист Роман Шрайк так шутит об обстоятельствах визита:

"Не понимаю, с чем столкнулся,

Во всем виноваты, снег, туман.

Спускался с гор, упал, упал,

Вдруг - Оман "

А "казак" Гаврилюк (Михаил Гаврилюк - бывший депутат Верховной Рады - Ред.) Представляет отчаяние, ведь Зеленский отвлек внимание от ситуации вокруг его дома. Накануне украинские СМИ сообщили, что он построил большой дом в Карпатах.



При этом журналисты обратили внимание на тот факт, что в декларации господина Гаврилюка не было никаких сбережений, а по доходам - ​​только зарплата.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне.

Но в то же время, Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.