Офис президента опубликовал фото Зеленского с министром иностранных дел Омана

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности наращивание торгово-экономического сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Стороны отметили рост товарооборота, который в 2019 году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат.

Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, в частности в таких перспективных отраслях, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне.

Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.