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05 января 2020, воскресенье, 19:18 244
Президент 2020-01-05T19:19:01+02:00
Українські Новини
Офис президента опубликовал фото Зеленского с министром иностранных дел Омана

Офис президента опубликовал фото Зеленского с министром иностранных дел Омана

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Оман, официальный визит
Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности наращивание торгово-экономического сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Стороны отметили рост товарооборота, который в 2019 году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат.

Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, в частности в таких перспективных отраслях, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне.

Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.

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