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31 січня 2020, пʼятниця, 11:25 19
Судова влада 2020-01-31T14:15:04+02:00
Українські Новини
Суд змінив домашній арешт екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейка на заставу 0,5 млн

Суд змінив домашній арешт екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейка на заставу 0,5 млн гривень

Елизавета Драбкина
САП, Вищий антикорупційний суд, Костянтин Гейко
Костянтин Гейко Фото: скрін відео 7kanal.com.ua
Костянтин Гейко Фото: скрін відео 7kanal.com.ua

Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд змінити запобіжний захід Гейка на заставу в розмірі понад 5 млн гривень з покладанням на нього ряду обов'язків.

Суд частково задовольнив клопотання САП і змінив запобіжний захід на 0,5 млн гривень застави.

Проте Гейко повинен з'являтися до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Він також зобов'язаний утриматися від спілкування з підозрюваними по його справі і свідками.

Термін дії зобов'язань закінчується 22 березня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився заарештувати екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейка і відправив під домашній арешт.

САП подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Правоохоронці також затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

Пізнеші Головіну так само відмінили арешт.

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