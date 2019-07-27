подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 июля 2019, суббота, 15:00 2003
Судебная власть 2019-07-27T15:00:01+03:00
Українські Новини
Экс-начальника полиции Одессы Головина отправили под домашний арест

Экс-начальника полиции Одессы Головина отправили под домашний арест

Дмитрий Головин. Скриншот: Стерненко/YouTube
Дмитрий Головин. Скриншот: Стерненко/YouTube

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, который отказался сотрудничать со следствием, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

Мера пресечения была избрана 26 июля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Головина под стражу и установить залог, однако суд отказался удовлетворить ходатайство в таком объеме и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также суд обязал Головина сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Больше новостей о: Дмитрий Головин Соломенский районный суд Киева Нацполиция Одесской области

Архив
Новости
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю 16:40
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27
Начальник полиции Днепропетровской области мог превысить служебные полномочия, - ГБР 16:20
В "Слуге народа" назвали кандидата на должность министра здравоохранения 16:00
В округе на Закарпатье, где выиграл депутат Рады, пересчитывают голоса 15:40
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа 10:41
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
Полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко 21:45
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских 07:40
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok