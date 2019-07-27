Экс-начальника полиции Одессы Головина отправили под домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, который отказался сотрудничать со следствием, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

Мера пресечения была избрана 26 июля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Головина под стражу и установить залог, однако суд отказался удовлетворить ходатайство в таком объеме и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также суд обязал Головина сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.