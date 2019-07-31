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31 июля 2019, среда, 16:24 41
Судебная власть 2019-07-31T16:46:03+03:00
Українські Новини
САП обжаловала круглосуточный домашний арест Головина

САП обжаловала круглосуточный домашний арест Головина

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Апелляцию передали уже в суд", - сказал он.

Жалоба подана в Киевский апелляционный суд.

САП настаивает на взятии Головина под стражу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказал во взятии Головина под стражу.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро просит суд арестовать имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Правоохранители также задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. 

В апреле Головин подал в отставку после того, как оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.

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