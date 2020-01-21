Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест

Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини. Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сменил меру пресечения. Однако Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями. Срок действия обязательств истекает 17 марта. Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении. Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.