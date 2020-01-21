подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 12:54 294
Судебная власть 2020-01-21T12:56:16+02:00
Українські Новини
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест

Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест

Жора Шокин
Дмитрий Головин, Контрабанда, Сигареты, Домашний арест, Залог, Нацполиция Одесской области
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сменил меру пресечения.

Однако Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Больше новостей о: Дмитрий Головин Контрабанда Сигареты Домашний арест Залог Нацполиция Одесской области

Окружной админсуд снова избрал главой суда Павла Вовка
Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"
Новости
Оржель опроверг информацию о планах разделения Минэкоэнерго 14:11
Большинство опрошенных украинцев за свободное использование русского языка в частной жизни 14:00
В Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР" 13:51
Родители детей заявили, что нелегальный детский сад в Киеве закрыли из-за жалобы бывшего чиновника, - СМИ 13:27
Цены на бензин обвалились: как изменится стоимость топлива в ближайшее время 13:16
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
больше новостей
Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok