Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест

Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сменил меру пресечения.

Однако Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.