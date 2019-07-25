НАБУ и САП взяли экс-начальника одесской полиции Головина по подозрению в краже сигарет

Национальная полиция, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро задержали бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подал в отставку 24 апреля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Задержали Головина и еще несколько человек", - сказал он.\r\nПо его словам, операция по задержанию состоялась в четверг.\r\nОн отметил, что Головин задержан по подозрению в хищении партии сигарет, которые были похищены со склада вещественных доказательств.\r\nОн подозревается в присвоении имущества в сговоре с коммерсантами.\r\nИсточник добавил, что один из подозреваемых по делу сбежал.\r\nПо данным пресс-службы Нацполиции, бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nРуководство Национальной полиции отмечает непримиримое отношении к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивает на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.\r\nКак сообщали Українські Новини, глава полиции Одесской области Головин оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.\r\nТем временем начальником полиции в Одесской области стал экс-глава Нацполиции Харьковщины.