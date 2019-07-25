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25 июля 2019, четверг, 13:10 185
Силовые структуры 2019-07-25T13:25:35+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП взяли экс-начальника одесской полиции Головина по подозрению в краже сигарет

НАБУ и САП взяли экс-начальника одесской полиции Головина по подозрению в краже сигарет

Дмитрий Головин. Скриншот: Стерненко/Youtube
Дмитрий Головин. Скриншот: Стерненко/Youtube

Национальная полиция, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро задержали бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подал в отставку 24 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержали Головина и еще несколько человек", - сказал он.

По его словам, операция по задержанию состоялась в четверг.

Он отметил, что Головин задержан по подозрению в хищении партии сигарет, которые были похищены со склада вещественных доказательств.

Он подозревается в присвоении имущества в сговоре с коммерсантами.

Источник добавил, что один из подозреваемых по делу сбежал.

По данным пресс-службы Нацполиции, бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Руководство Национальной полиции отмечает непримиримое отношении к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивает на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

Как сообщали Українські Новини, глава полиции Одесской области Головин оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.

Тем временем начальником полиции в Одесской области стал экс-глава Нацполиции Харьковщины.

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