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31 июля 2019, среда, 18:22 24
Судебная власть 2019-07-31T18:27:25+03:00
Українські Новини
Суд отказался арестовать экс-замначальника одесской полиции и отправил под домашний арест

Суд отказался арестовать экс-замначальника одесской полиции и отправил под домашний арест

Соломенский районнный суд Киева отказался взять под стражу бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко, который сам здался САП, и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Избрали круглосуточный домашний арест", - сказали в ведомстве.

САП намерена обжаловать это решение, поскольку она настаивает на аресте и установлении залога.

Мера пресечения была избрана в среду.

Как сообщали Українськi Новини, САП подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Правоохранители также задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. 

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