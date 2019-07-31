Суд отказался арестовать экс-замначальника одесской полиции и отправил под домашний арест

Соломенский районнный суд Киева отказался взять под стражу бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко, который сам здался САП, и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\n"Избрали круглосуточный домашний арест", - сказали в ведомстве.\r\nСАП намерена обжаловать это решение, поскольку она настаивает на аресте и установлении залога.\r\nМера пресечения была избрана в среду.\r\nКак сообщали Українськi Новини, САП подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nНАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Правоохранители также задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.