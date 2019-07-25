Правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина

Национальная полиция, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро кроме бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина задержали еще 3-х человек, причастных к незаконному завладению большой партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота, а именно: бывшего первого заместителя Головина и 2 руководителей частных компаний.\r\nОб этом сообщает пресс-служба НАБУ.\r\nВсем подозреваемым инкриминируется ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.\r\nСледствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с Головиным в 2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая была вещественным доказательством в другом уголовном производстве.\r\nПодозреваемые выпустили партию объемом в 7 морских контейнеров в незаконный оборот.\r\nРыночная стоимость такой партии на "черном рынке" может достигать 50 млн гривен.\r\nРасследование указанных фактов детективы НАБУ начали летом 2018 года.\r\nСледственные действия продолжаются: устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле Головин подал в отставку после того, как оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.