Правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина

Национальная полиция, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро кроме бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина задержали еще 3-х человек, причастных к незаконному завладению большой партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота, а именно: бывшего первого заместителя Головина и 2 руководителей частных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Всем подозреваемым инкриминируется ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с Головиным в ​​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая была вещественным доказательством в другом уголовном производстве.

Подозреваемые выпустили партию объемом в 7 морских контейнеров в незаконный оборот.

Рыночная стоимость такой партии на "черном рынке" может достигать 50 млн гривен.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали летом 2018 года.

Следственные действия продолжаются: устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Головин подал в отставку после того, как оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.