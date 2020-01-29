Сенцов заявив про те, що не збирається йти у політику

Український режисер Олег Сенцов, звільнився з російського полону 7 вересня 2019 року, в рамках обміну утримуваних осіб, заявив про те, що не має наміру йти в політику. Про це він написав на своїй свтраницев Facebook.

Сенцов зазначив, що якщо "інформаційні звалища намагаються кидати в нього брудом, то значить він на правильному шляху і почав комусь заважати".

Скріншот: facebook.com/oleg.sentsov

Як заявив режисер, в суспільстві ходять чутки про те, що він "продався Ахметову / Пінчуку / Соросу / Путіну / масонам і мормонам".

"Я не збираюся йти в політику чи створювати якусь партію. Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: "BORN FREE" (народжений вільним). Саме таким я намагаюся залишатися і нікому не вдасться мене, ні купити, ні залякати!" – написав він вранці 29 січня у Фейсбуці.

Як повідомляли Українські Новини, сім'я Сенцова переїхала з окупованого Криму в Київ. Також Сенцов їздив в Давос на гроші олігарха Пінчука, який проспонсував поїздку багатьом народним депутатам, а також інвестує в різні політичні проекти

Також , Європарламент нагородив Сенцова премією імені Сахарова в Страсбурзі, а 15 листопада Сенцова нагородили премією Сергія Магнітського.

Крім того, Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я.