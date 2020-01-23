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23 января 2020, четверг, 19:53 25
Верховная Рада и партии 2020-01-23T20:00:08+02:00
Українські Новини
Депутаты признались, что их поездку на форум в Давосе спонсирует фонд Пинчука

Депутаты признались, что их поездку на форум в Давосе спонсирует фонд Пинчука

Ярина Вацяк
Слуга народа, Депутаты, Давос, Всемирный экономический форум в Давосе, Давосский форум, Виктор Пинчук

Визит в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе для многочисленной делегации депутатов Верховной Рады частично причастен олигарх Виктор Пинчук.

Такую информацию в комментариях "Радио Свободе" подтвердили сами депутаты, в частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"За спонсорские средства Ukraine House - это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций", - сказал Арахамия.

На уточнение журналиста, при поддержке ли Виктора Пичука, Арахамия подтвердил, отметив, что это "в том числе", поскольку это колаборативних объединения. По его словам, проживание и билеты также спонсирует этот фонд.

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Авета Ясько заявила, что это официальная командировка.

На вопрос, спонсируется ли эта поездка, как официальная командировка, за счет украинских налогоплательщиков Ясько сказала: "Я вам все ответила".

"Вся информация есть в моих помощников. Я не могу знать всех деталей командировки", - добавила депутат и на уточняющий вопрос отметила, что посторонние фонды, которые финансируют эту поездку, в частности фонд Виктора Пинчука.

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк также подтвердил финансирование поездки фондами и собственными.

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Жмеренецький также подтвердил, что поездка финансируется фондом Пинчука, отметив, что он выиграл конкурс для этой поездки.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в городе Давос (Швейцарія).

Кроме того, в Давосе Зеленский уже обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.

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