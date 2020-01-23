Депутаты признались, что их поездку на форум в Давосе спонсирует фонд Пинчука

Визит в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе для многочисленной делегации депутатов Верховной Рады частично причастен олигарх Виктор Пинчук. Такую информацию в комментариях "Радио Свободе" подтвердили сами депутаты, в частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "За спонсорские средства Ukraine House - это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций", - сказал Арахамия. На уточнение журналиста, при поддержке ли Виктора Пичука, Арахамия подтвердил, отметив, что это "в том числе", поскольку это колаборативних объединения. По его словам, проживание и билеты также спонсирует этот фонд. В свою очередь депутат от "Слуги народа" Авета Ясько заявила, что это официальная командировка. На вопрос, спонсируется ли эта поездка, как официальная командировка, за счет украинских налогоплательщиков Ясько сказала: "Я вам все ответила". "Вся информация есть в моих помощников. Я не могу знать всех деталей командировки", - добавила депутат и на уточняющий вопрос отметила, что посторонние фонды, которые финансируют эту поездку, в частности фонд Виктора Пинчука. Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк также подтвердил финансирование поездки фондами и собственными. Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Жмеренецький также подтвердил, что поездка финансируется фондом Пинчука, отметив, что он выиграл конкурс для этой поездки. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GVw6KOld8h8" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в городе Давос (Швейцарія). Кроме того, в Давосе Зеленский уже обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.