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15 ноября 2019, пятница, 08:30 377
Общество 2019-11-15T08:31:33+02:00
Українські Новини
Сенцов получил премию Магнитского

Сенцов получил премию Магнитского

Олег Сенцов, Премия Магнитского, Уильям Браудер
Олег Сенцов. Фото: Twitter/Bill Browder
Олег Сенцов. Фото: Twitter/Bill Browder

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова наградили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает "Голос Америки".

Награду присудили Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, так как был в тюрьме по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду режиссеру вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.


Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Сенцов получил премию Сахарова.

Также Сенцову вручили премию Нептуна в Польше на фестивале Солидарности.  

Тем временем Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента. 

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