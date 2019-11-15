Сенцов получил премию Магнитского

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова наградили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает "Голос Америки".

Награду присудили Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, так как был в тюрьме по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду режиссеру вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.



Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Сенцов получил премию Сахарова.



Также Сенцову вручили премию Нептуна в Польше на фестивале Солидарности.



Тем временем Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента.