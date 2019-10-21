Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя

Украинский режиссер Олег Сенцов намерен создать правозащитную общественную организацию, которая будет собирать деньги под его имя. Об этом сообщает "Страна".

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной. Возможно, будет создан отдельный фонд для финансирования организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал Сенцов после церемонии вручения ему премии Ukrainian ID Awards в понедельник в Киеве.

По его словам, названия организации еще нет.

Сенцов подчеркнул, что не собирается заниматься политикой.



"Я уже не раз заявлял, что о политической карьере ... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал режиссер.



Как сообщали Українські Новини, Олег Сенцов приехал в Германию, где встретился с членами немецкого парламента.



Ранее стало известно, что Сенцов презентует свои книгу "Маркетер" на Львовском форуме издателей.



7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.