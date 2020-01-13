Семья Сенцова переехала из оккупированного Крыма в Киев

Семья украинского режиссера Олега Сенцова, который находилсяв российском плену с 2014 года, и 7 сентября 2019 года вышел на свободу в рамках обмена удерживаемых лиц, переехала из оккупированного Крыма в Киев. Об этом он написал в Facebook.

"Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украину ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова в Страсбурге.15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского. Также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.