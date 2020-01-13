подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 15:23 1972
Общество 2020-01-13T15:23:50+02:00
Українські Новини
Семья Сенцова переехала из оккупированного Крыма в Киев

Семья Сенцова переехала из оккупированного Крыма в Киев

Елизавета Кесельман
Олег Сенцов, Крым, Семья Сенцова
Фото:facebook/oleg.sentsov
Фото:facebook/oleg.sentsov

Семья украинского режиссера Олега Сенцова, который находилсяв российском плену с 2014 года, и 7 сентября 2019 года вышел на свободу в рамках обмена удерживаемых лиц, переехала из оккупированного Крыма в Киев. Об этом он написал в Facebook.

 

"Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украину ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова в Страсбурге.15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского. Также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.

Больше новостей о: Олег Сенцов Крым Семья Сенцова

Новости
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен 16:14
Зеленский подписал закон о введении штрафа за "кнопкодавство" 16:06
Это личное - Порошенко жаждет мести: Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него 15:59
Черниговщина вошла в тройку лидеров по результатам децентрализации, - Прокопенко 15:55
Ярославский рассказал, почему к нему на Новый год приезжал Кернес 15:49
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok