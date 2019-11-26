Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова в Страсбурге

Украинский режиссер, бывший заключенный России Олег Сенцов 26 ноября награжден премией имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге, лауреатом которой стал 25 октября 2018 года . Об этом передает Радио Свобода.

Во время награждения Сенцов выступил с речью, где предостерег представителей Европарламента о последствиях сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, пока Кремль продолжает свою агрессию против Украины.

"Есть страна, которая сейчас наверняка является самым еврооптимистом в мире, это Украина. Потому что для нас нет другого пути, другого пути развития, это для нас вопрос выживания. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших ребят, которые находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татар, которые могут быть в данный момент арестованы, а в их домах проходят обыски, семьи останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляжах с нашивкой на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста. Спасибо! Слава Украине!" – сказал Сенцов.

Отмечается, что после его выступления из зала воскликнули – "Героям слава!" Все присутствующие поздравили выступление Сенцова громкими аплодисментами стоя. После этого он получил премию Сахарова из рук президента Европарламента Давида Сассоли.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского.

также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.