ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета

Держбюро розслідувань відмовилося відкрити кримінальне провадження за заявою адвокатів підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугар про фальсифікацію доказів слідства. Про це Українським Новинам повідомив один з адвокатів Дугар Микола Оріховський. "Відмовилися відкрити", - повідомив він. За його словами, захист Дугар має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд. Рішення суд поки не ухвалював. Як повідомляли Українські Новини, адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР про фальсифікацію доказів слідства. Раніше захист Дугар заявляв про фальсифікації слідством доказів у справі, в тому числі портретної експертизи.13 грудня Печерський районний суд Києва відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. 8 січня суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугар. За версією слідства, напередодні вбивства Шеремета Дугар фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.Тим часом двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.