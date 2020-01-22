ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета

Держбюро розслідувань відмовилося відкрити кримінальне провадження за заявою адвокатів підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугар про фальсифікацію доказів слідства.

Про це Українським Новинам повідомив один з адвокатів Дугар Микола Оріховський.

"Відмовилися відкрити", - повідомив він.

За його словами, захист Дугар має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд.

Рішення суд поки не ухвалював.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР про фальсифікацію доказів слідства.

Раніше захист Дугар заявляв про фальсифікації слідством доказів у справі, в тому числі портретної експертизи.



13 грудня Печерський районний суд Києва відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт.



8 січня суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугар.

За версією слідства, напередодні вбивства Шеремета Дугар фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.



Тим часом двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.