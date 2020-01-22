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22 січня 2020, середа, 11:26 14
Силові структури 2020-01-22T11:27:08+02:00
Українські Новини
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета

ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета

Валерия Драгомирова
Кримінальне провадження, ДБР, Вбивство Шеремета, Яна Дугар
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Держбюро розслідувань відмовилося відкрити кримінальне провадження за заявою адвокатів підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугар про фальсифікацію доказів слідства.

Про це Українським Новинам повідомив один з адвокатів Дугар Микола Оріховський.

"Відмовилися відкрити", - повідомив він.

За його словами, захист Дугар має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд.

Рішення суд поки не ухвалював.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР про фальсифікацію доказів слідства.

Раніше захист Дугар заявляв про фальсифікації слідством доказів у справі, в тому числі портретної експертизи.


13 грудня Печерський районний суд Києва відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт.

8 січня суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугар.

За версією слідства, напередодні вбивства Шеремета Дугар фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.

Тим часом двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.

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