подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 17:23 17
Силовые структуры 2020-01-03T17:24:24+02:00
Українські Новини
Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте

Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте

Валерия Драгомирова
Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Следственный эксперимент, Убийство Павла Шеремета
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) и Яна Дугарь отказались от участия в следственном эксперименте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Проведение следственных экспериментов с участием подозреваемых было запланировано на ночь 3 января.

Об их проведении были проинформированы защитники 3 подозреваемых, однако участие в следственных экспериментах подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко.

Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя это отсутствием его защитников.

В то же время указывается, что следователи Нацполиции с целью обеспечения Антоненко права на защиту и проведения ранее запланированного неотложного следственного действия до участия в следственном эксперименте привлекли адвоката центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

После предоставления бесплатного адвоката на место следственных действий прибыл защитник подозреваемого, который категорически отказался от проведения эксперимента и препятствовал процессуальным действиям с участием Кузьменко.

Согласно сообщению, Кузьменко и ее защитник Владислав Добош, принявшие участие в следственном эксперименте, не подавали каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях.

Полиция отмечает, что Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась.

Как сообщали Українськi Новини, 30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест.

2 января адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.

Больше новостей о: Андрей Антоненко Яна Дугарь Следственный эксперимент Убийство Павла Шеремета

Новости
ГБР отказалось сообщить, возвращен ли экс-депутату Рады Пашинскому пистолет 17:45
Сотрудницу ГПУ задержали на распространении наркотиков 17:38
Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте 17:23
Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD 17:09
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия 17:00
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok