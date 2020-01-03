Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) и Яна Дугарь отказались от участия в следственном эксперименте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.



Проведение следственных экспериментов с участием подозреваемых было запланировано на ночь 3 января.



Об их проведении были проинформированы защитники 3 подозреваемых, однако участие в следственных экспериментах подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко.



Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя это отсутствием его защитников.



В то же время указывается, что следователи Нацполиции с целью обеспечения Антоненко права на защиту и проведения ранее запланированного неотложного следственного действия до участия в следственном эксперименте привлекли адвоката центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.



После предоставления бесплатного адвоката на место следственных действий прибыл защитник подозреваемого, который категорически отказался от проведения эксперимента и препятствовал процессуальным действиям с участием Кузьменко.



Согласно сообщению, Кузьменко и ее защитник Владислав Добош, принявшие участие в следственном эксперименте, не подавали каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях.



Полиция отмечает, что Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась.



Как сообщали Українськi Новини, 30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств.



13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест.



2 января адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.