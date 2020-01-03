Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия

Адвокаты подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали жалобу в Государственное бюро расследований о фальсификации доказательств следствия.

Они сообщили об этом на брифинге, передают Українськi Новини.

Ореховский считает, что эксперты не предоставили оценку одного видеодоказательства.

"Мы считаем, что эксперты нарушили один из ключевых принципов проведения судебной экспертизы - это полнота. Ибо следователь поставил четко вопрос о 6 объектах - 6 видеофайлах и просил их сравнить с одним видеофайлом - 7-м. Сравнивали и исследовали 6, но выводы предоставили по 5. Поэтому нарушено требование закона о судебной экспертизе относительно полноты исследований", - подчеркнул он.

Он сказал, что эксперты пришли к выводы о категоричном несовпадении признаков двух женщин на видео.

Ореховский считает, что эксперты умышленно не включили данное видео к выводам.

"По нашему мнению, это было сделано умышленно, чтобы эта экспертиза стала своего рода искусственным доказательством для привлечения к ответственности заведомо невинного лица", - добавил адвокат.

Адвокаты изложили свои доказательства и подали соответствующее заявление о фальсификации доказательств в Центральный аппарат ГБР.

Коломиец сообщил, что заявление включает ст. 384 (заведомо ложное показание), 371 (заведомо незаконные задержания, привод или арест), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса.

Также защита Дугарь сообщила, что она согласна на проведения следственных действий только после отстранения следователей, которые согласовывали ходатайство о мере пресечения, так как считает их предубежденными.

Как сообщали Українськi Новини, ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

Защита обжаловала решение, и 8 января состоится рассмотрение апелляции адвокатов.