Доказательства против обвиняемых по делу Шеремета сфальсифицированы, — адвокаты

Защита подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, апелляцию которой перенесли на 8 января 2020,

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин сообщили адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец.

"Яна Дугань не причастна, и мы имеем доказательства фальсификации дела. 8 января мы докажем это в суде. Мы считаем, что никто из подозреваемых по делу не должен находиться за решеткой", - заявил Ореховский.

Адвокаты показали снятое ими видео, которое по их мнению свидетельствует о том, что на видеозаписи, представленной ранее следствием, не Яна Дугарь, а другая девушка.

Также они сообщили, что у Дугарь есть две татуировки: на руке и ноге, однако следствие показало фото якобы Дугарь без татуировки, хотя они были сделаны задолго до убийства Шеремета, а именно в 2014 году.

"Здесь очевидные фальсификации доказательств. Экспертиза по делу сфальсифицирована. Полиция знала о тату и выбрала то фото, где не было видно тату", - отметил адвокат Коломиец.

Он считает всех подозреваемых по делу политическими заложниками министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Я убежден, что ни Яна, ни Кузьменко, ни Антоненко не причастны к делу. Мы их расцениваем как политические заложники одного из министров. Если Президент не повлияет на ситуацию, мы будем вынуждены обращаться в международные инстанции", - сказал он.

Защита Дугарь уверена, что по делу происходит правовой беспредел.

Адвокаты призвали Генпрокуратуру сменить всем подозреваемым меры пресечения, которые не предусматривают содержание под стражей или ограничение свободы.

"Если не будет изменена ситуация по смене мер пресечения, мы предоставим доказательства фальсификации экспертизы и полное алиби Дугарь. Прокуроры имеют шанс исправить произвол и не применять незаконное удержание к 3 подозреваемым. Такое ходатайство рассматривается очень быстро", - сообщил Ореховский.

Он подчеркнул, что у следствия нет доказательств того, что Дугарь покидала накануне убийства Шеремета свою воинскую часть.

Защита также отметила, что, возможно, подготовит иск к Авакову о защите чести и достоинства Дугарь.

Как сообщали Українськi Новини, суд назначил напавшему на журналиста Шария домашний арест.

Тем временем полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.