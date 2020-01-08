подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 17:57 20
Судебная власть 2020-01-08T18:00:01+02:00
Українські Новини
Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь

Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь

Анна Рудык
Яна Дугарь, Убийство Павла Шеремета, дело Шеремета
Суд над Яной Дугарь
Суд над Яной Дугарь

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Защита подозреваемой просила суд отменить домашний арест и не избирать меру пресечения для Дугарь.

Адвокат подозреваемой Виталий Коломиец заявил, что 20 июля 2016 года, в день убийства Шеремета, Дугарь находилась в военном мобильном госпитале №66 в Покровске.

Дугарь подтвердила, что физически не могла находиться в Киеве в то время.

Также адвокат отметил, что несмотря на то, что Дугарь проживает в арендованной квартире в Киеве, суд первой инстанции определил ей домашний арест в Новомосковске Днепропетровской области.

Кроме того, защита подозреваемой заявила, что прокурор скрывает то, что связь между Дугарь и еще одним подозреваемым в убийстве Шеремета Андреем Антоненко возникла осенью 2019 года, в то время как убийство произошло в 2016 году.

Также за Дугарь хотели поручиться ряд действующих и бывших депутатов.

В частности, такую готовность выразили депутаты Верховной Рады Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция "Европейская солидарность"), бывший депутат Рады Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Как сообщали Українськi Новини, двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.

Также 30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств.

Больше новостей о: Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета дело Шеремета

Новости
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Украина отправляет экспертов в Иран: онлайн трансляция 18:07 Обновляется
У пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером 18:01
Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь 17:57
После авиакатастрофы в Иране МАУ ввела план реагирования на чрезвычайные ситуации 17:45
В 2019 международные резервы выросли до 7-летнего максимума 17:38
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Украина отправляет экспертов в Иран: онлайн трансляция 18:07 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции 05:00
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Украина отправляет экспертов в Иран: онлайн трансляция 18:07 Обновляется
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok