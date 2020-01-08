Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Защита подозреваемой просила суд отменить домашний арест и не избирать меру пресечения для Дугарь.

Адвокат подозреваемой Виталий Коломиец заявил, что 20 июля 2016 года, в день убийства Шеремета, Дугарь находилась в военном мобильном госпитале №66 в Покровске.

Дугарь подтвердила, что физически не могла находиться в Киеве в то время.

Также адвокат отметил, что несмотря на то, что Дугарь проживает в арендованной квартире в Киеве, суд первой инстанции определил ей домашний арест в Новомосковске Днепропетровской области.

Кроме того, защита подозреваемой заявила, что прокурор скрывает то, что связь между Дугарь и еще одним подозреваемым в убийстве Шеремета Андреем Антоненко возникла осенью 2019 года, в то время как убийство произошло в 2016 году.

Также за Дугарь хотели поручиться ряд действующих и бывших депутатов.

В частности, такую готовность выразили депутаты Верховной Рады Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция "Европейская солидарность"), бывший депутат Рады Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Как сообщали Українськi Новини, двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.

Также 30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств.