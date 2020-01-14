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14 січня 2020, вівторок, 10:32 7
Верховна Рада і партії 2020-01-14T10:42:01+02:00
Українські Новини
Рада відкрила засідання хвилиною мовчання за загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Рада відкрила засідання хвилиною мовчання за загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Ярина Вацяк
авіакатастрофа, Збиття боїнга в Ірані, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Верховная Рада
Верховна рада. Скріншот: RadaTVchannel
Верховна рада. Скріншот: RadaTVchannel

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

У залі зареєструвався 351 парламентарій.

Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих при катастрофі українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані 8 січня.

"Це трагедія не тільки наша, це світова трагедія, тому що в ній загинули 176 осіб, з них - 11 наших співвітчизників. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій страшній трагедії", - сказав разумков.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Після цього в Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестувальникамипісля авіакатастрофи з літаком МАУ. Крім того, почали звыльнятися журналісти державних телеканалів.

11 січня Іран визнав, що збив український літак.

Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

 

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