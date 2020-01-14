Рада відкрила засідання хвилиною мовчання за загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. "Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він. У залі зареєструвався 351 парламентарій. Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих при катастрофі українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані 8 січня. "Це трагедія не тільки наша, це світова трагедія, тому що в ній загинули 176 осіб, з них - 11 наших співвітчизників. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій страшній трагедії", - сказав разумков. Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Після цього в Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестувальникамипісля авіакатастрофи з літаком МАУ. Крім того, почали звыльнятися журналісти державних телеканалів. 11 січня Іран визнав, що збив український літак. Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.