Рада відкрила засідання хвилиною мовчання за загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

У залі зареєструвався 351 парламентарій.

Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих при катастрофі українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані 8 січня.

"Це трагедія не тільки наша, це світова трагедія, тому що в ній загинули 176 осіб, з них - 11 наших співвітчизників. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій страшній трагедії", - сказав разумков.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Після цього в Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестувальникамипісля авіакатастрофи з літаком МАУ. Крім того, почали звыльнятися журналісти державних телеканалів.

11 січня Іран визнав, що збив український літак.

Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.