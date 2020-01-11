Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, - Зеленский

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом говорится видеообращении Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Только что я провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, он принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Ираном было сбито украинский Boeing 737", - сказал он.

Зеленский отметил профессиональную работу украинских экспертов на месте катастрофы и поблагодарил международных партнеров за содействие и поддержку.

"Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работают и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, обнаруженные в Тегеране, не позволили скрыть правду. И сегодня руководство Ирана признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе. Этому также содействовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция международного сообщества. За это я высказываю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, международным организациям от имени украинского народа", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что договорился с Президентом Ирана о максимально быстрой идентификации погибших и возвращении их в Украину, о начале совместной работы по расшифровке бортовых самописцев ("черных ящиков"), о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации.

Зеленский отметил, что правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших и государство будет всесторонне содействовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Ирана.

Как сообщали Українські Новини, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

В то же время, после заявления властей в Иране начались антиправительственные протесты.