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11 января 2020, суббота, 22:16 892
Внешняя политика 2020-01-11T22:30:06+02:00
Українські Новини
Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, - Зеленский

Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, - Зеленский

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Владимир Зеленский, Иран, Публичные извинения
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом говорится видеообращении Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Только что я провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, он принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Ираном было сбито украинский Boeing 737", - сказал он.

Зеленский отметил профессиональную работу украинских экспертов на месте катастрофы и поблагодарил международных партнеров за содействие и поддержку.

"Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работают и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, обнаруженные в Тегеране, не позволили скрыть правду. И сегодня руководство Ирана признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе. Этому также содействовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция международного сообщества. За это я высказываю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, международным организациям от имени украинского народа", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что договорился с Президентом Ирана о максимально быстрой идентификации погибших и возвращении их в Украину, о начале совместной работы по расшифровке бортовых самописцев ("черных ящиков"), о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации.

Зеленский отметил, что правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших и государство будет всесторонне содействовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Ирана.

Как сообщали Українські Новини, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

В то же время, после заявления властей в Иране начались антиправительственные протесты. 

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