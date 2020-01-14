подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 08:44 1118
Верховная Рада и партии 2020-01-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит отмену адвокатской монополии, соцпомощь и цены на лекарства

Сегодня Рада рассмотрит отмену адвокатской монополии, соцпомощь и цены на лекарства

Ярина Вацяк
Законопроекты, Соцпомощь, цены на лекарства, монополия адвокатов, Повестка дня
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом  чтении законопроекты об изменениях в Конституцию №1013 об отмене адвокатской монополии и №1028 о предоставлении парламенту полномочий создавать свои консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Законопроекты об изменениях в Конституцию указаны первыми вопросами в повестке дня, после которых Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2589 об увеличении поступлений в спецфонд госбюджета на 2020 год за счет средств от досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, №2318-1 о разрешении Налоговой и Таможенной службам осуществлять деятельность в формате единого юрлица, а также законопроект №0970 о признании сотрудников секретариатов фракций и групп работниками патронатной службы (с предложениями Президента).

Кроме того, парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2494 о соцпомощи малозащищенным слоям населения, №2538 касательно цен на лекарства, №2343 о защите военных, №2456 об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей, №2426 о детенизации металлургического рынка, №2521 о политике иновещания.

Также в повестке дня значится законопроект №2187 о сохранении культурных ценностей во 2-м чтении.

Далее в повестке дня Рады указаны законопроекты о ратификации международных соглашений с Сингапуром о предотвращении двойного налогооблажения (№0016), с Грузией о изменениях в соглашение о свободной торговле 1995 года (№0017), с Турцией о сотрудничестве правительств (№0018), с Бразилией о взаимной правовой помощи (№0020).

Как сообщали Українськi Новини, 13 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Также Зеленский подписал закон о верификации пенсий с новыми правками.

Больше новостей о: Законопроекты Соцпомощь цены на лекарства монополия адвокатов Повестка дня

Новости
Сайт Burismа был взломан российскими хакерами, атаке подвергся и сайт "Квартал 95" 09:15
Прорыв трубы возле ТРЦ. Фото: Информатор
Возле Ocean Plaza появился новый провал и разбились стекла кафе 09:14
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики 08:45
Сегодня Рада рассмотрит отмену адвокатской монополии, соцпомощь и цены на лекарства 08:44
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
В украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тысяч гривен 17:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok