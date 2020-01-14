Сегодня Рада рассмотрит отмену адвокатской монополии, соцпомощь и цены на лекарства

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты об изменениях в Конституцию №1013 об отмене адвокатской монополии и №1028 о предоставлении парламенту полномочий создавать свои консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Законопроекты об изменениях в Конституцию указаны первыми вопросами в повестке дня, после которых Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2589 об увеличении поступлений в спецфонд госбюджета на 2020 год за счет средств от досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, №2318-1 о разрешении Налоговой и Таможенной службам осуществлять деятельность в формате единого юрлица, а также законопроект №0970 о признании сотрудников секретариатов фракций и групп работниками патронатной службы (с предложениями Президента).

Кроме того, парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2494 о соцпомощи малозащищенным слоям населения, №2538 касательно цен на лекарства, №2343 о защите военных, №2456 об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей, №2426 о детенизации металлургического рынка, №2521 о политике иновещания.

Также в повестке дня значится законопроект №2187 о сохранении культурных ценностей во 2-м чтении.

Далее в повестке дня Рады указаны законопроекты о ратификации международных соглашений с Сингапуром о предотвращении двойного налогооблажения (№0016), с Грузией о изменениях в соглашение о свободной торговле 1995 года (№0017), с Турцией о сотрудничестве правительств (№0018), с Бразилией о взаимной правовой помощи (№0020).

Как сообщали Українськi Новини, 13 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Также Зеленский подписал закон о верификации пенсий с новыми правками.