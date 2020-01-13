В Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ

В воскресенье в Иране возобновились антиправительственные протесты - на второй день после признания иранскими властями сбивания самолета МАУ иранской ракетой. Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе. Протесты поддержал президент США Дональд Трамп.

На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власти разместили подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения, пишет "ВВС-Украина".

Несмотря на концентрацию спецподразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции в столице, там прошли новые акции протеста.

Судя по видеокадрах, их участники демонстративно отказывались наступать на изображение американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране.

Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, в частности: "Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь".

На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

Столкновение силовиков и студентов происходят уже второй день подряд.

В субботу студенты собрались около двух Тегеранского университета, почтили память погибших в авиакатастрофе, а затем начали скандировать лозунги против аятоллы Хаменеи и правительства. Полиция применила слезоточивый газ.

Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций с заголовками "Позор" и "Не простим".

Однако другие СМИ восхваляли власть за честное признание "ошибки", что привело к сбиванию украинского самолета.

В Тегеране в воскресенье прошли также демонстрации в память об убитом генерала Сулеймани и против США и Великобритании.

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Как сообщали Українськi Новини, в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Тем временем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение.