После авиакатастрофы в Иране начали увольняться журналисты

В Иране после авиакатастрофы с самолетом МАУ, по крайней мере, два журналиста, работающие на иранскую государственную телекомпанию IRIB, объявили, что уволились с работы, а еще одна сказала, что ушла некоторое время назад после того, как лгала от имени государства в течение 13 лет.

Об этом пишет The Guardian.

"Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты. Простите, что я узнала об этом слишком поздно. И простите меня за те 13 лет, которые я вам врала", - извинилась Желаре Джаббари в посте в Instagram.

"Спасибо, что приняли меня в качестве якоря до сегодняшнего дня. Я никогда не вернусь к телевизору. Прости меня", - сказала Захра Хатами, увольняясь из IRIB.

"Спасибо за вашу поддержку во все годы моей карьеры. Я объявляю, что после 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Я не могу", - поддерживал ее ведущий Саба Рад.

Заявления журналистов являются частью кризиса доверия после первоначальных попыток государственных чиновников отрицать, что украинский самолет 752 был сбит по ошибке сотрудниками сил противовоздушной обороны Исламской революционной гвардии (КСИР).

Кризис заставляет даже некоторые новостные агентства, наиболее тесно связанные с режимом, начать освещать уличные протесты или, по крайней мере, приступить к рассмотрению заявлений о потенциальном сокрытии со стороны государства.

Ассоциация иранских журналистов в Тегеране заявила в своем заявлении, что в стране происходят "похороны общественного доверия", которые наносят ущерб и без того шаткой репутации официальных СМИ Ирана.

Как сообщали Українські Новини, в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ. Ранее протесты в Иране поддержал президент США Дональд Трамп.

11 января Иран признал, что сбил украинский самолет.