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12 січня 2020, неділя, 13:24 9
Зовнішня політика 2020-01-12T15:15:02+02:00
Українські Новини
В Ірані створили робочу групу для допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі

В Ірані створили робочу групу для допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі

Ярина Вацяк
авіакатастрофа, Збиття боїнга в Ірані, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран

В Ірані створена спеціальна робоча група, яка буде допомагати з консульськими питаннями сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи поблизу Тегерана в середу.

Про це заявив прес-секретар МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство MEHR.

Прес-секретар висловив співчуття сім'ям жертв жахливої аварії, заявивши, що в департаменті міністерства була створена робоча група для негайного розгляду консульських справ про загиблих в результаті інциденту та розгляду запитів сімей жертв.

Зі слів Мусаві, всім політичним і консульських місій було наказано ретельно обробляти прохання сімей.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують через збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Вже на наступному тижні тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, мають повернути.

8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 9 членів екіпажу і 167 пасажирів.

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