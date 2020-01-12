Трамп поддержал протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Храбрый, многострадальный народ Ирана: я с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей смелостью", - написал он.

Также Трамп отметил, что правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать продолжающиеся протесты иранского народа.

"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места событий о продолжающихся протестах иранского народа. Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - отметил он.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших пассажиров было 82 гражданина Ирана.