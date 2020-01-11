Рухани позвонил Зеленскому: Иран обещает наказать виновных в авиакатастрофе и вернуть тела погибших

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Согласно сообщению, Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате авиакатастрофы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней.

Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул Президент Украины.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Согласно сообщению, Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций, при этом иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Как сообщали Українські Новини, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.



Также среди погибших пассажиров были 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

В то же время, после заявления властей в Иране начались антиправительственные протесты.