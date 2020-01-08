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08 января 2020, среда, 10:30 351
Происшествия 2020-01-08T10:41:03+02:00
Українські Новини
82 иранца и 63 канадца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране

82 иранца и 63 канадца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране

Валерия Драгомирова
погибшие, Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Крушение МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

82 иранца и 63 канадца погибли в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко, передают Українськi Новини.

По данным министра, наибольшее количество погибших составили граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63 человека.

Кроме того, погибли 11 украинцев (двое пассажиров, девять членов экипажа), 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.

Прийстайко отметил, что власти продолжают расследование крушения.

Как сообщали Українськi Новини, в среду самолет МАУ потерпел крушение в Иране, предварительно погибли 176 человек. Появился предварительный список погибших в авиакатастрофе МАУ.

Кроме того, по данным СНБО, 11 украинцев погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране. 9 из них - члены экипажа, еще 2 - пассажиры на борту самолета. 

Также в МИД готовят списки погибших и спецрейсы в Иран для вывоза тел при крушении самолета МАУ.

Тем временем МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран.

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