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12 січня 2020, неділя, 11:42 10
Зовнішня політика 2020-01-12T12:04:14+02:00
Українські Новини
Трамп підтримав протести в Ірані через збиття літака МАУ

Трамп підтримав протести в Ірані через збиття літака МАУ

Ярина Вацяк
США-Іран, авіакатастрофа, Дональд Трамп, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, протести в Ірані
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують через збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Хоробрий, багатостраждальний народ Ірану: я з вами з самого початку свого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою сміливістю", - написав він.

Також Трамп зазначив, що уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати протести іранського народу.

"Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти факти з місця подій про протести іранського народу. Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету. Світ дивиться", - зазначив він.

Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, в суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану Хасан Рухані офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, мають повернути вже на наступному тижні.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих пасажирів було 82 громадянини Ірану.

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