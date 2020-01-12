Трамп підтримав протести в Ірані через збиття літака МАУ

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують через збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Хоробрий, багатостраждальний народ Ірану: я з вами з самого початку свого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою сміливістю", - написав він.

Також Трамп зазначив, що уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати протести іранського народу.

"Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти факти з місця подій про протести іранського народу. Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету. Світ дивиться", - зазначив він.

Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, в суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану Хасан Рухані офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, мають повернути вже на наступному тижні.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих пасажирів було 82 громадянини Ірану.