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  • Крушение самолета МАУ: после признания властей в Тегеране начались стычки студентов с полицией
11 января 2020, суббота, 19:47 127
Мир 2020-01-11T19:47:01+02:00
Українські Новини
Крушение самолета МАУ: после признания властей в Тегеране начались стычки студентов с полицией

Крушение самолета МАУ: после признания властей в Тегеране начались стычки студентов с полицией

Валерия Драгомирова
Крушение самолета, МАУ, Иран, Тегеран, Акции протеста

В субботу, 11 января в Тегеране прошли массовые акции протеста после того, как власти Ирана признали, что сбили ракетой самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Telegram-канал "Политика Страны" опубликовал видео с акций протеста иранских студентов.

Отметим, что среди погибших 176 пассажиров в авиакатастрофе были 82 гражданина Ирана.

Сообщается, что акция проходит под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.

Как известно, КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.


Как сообщали Українські Новини, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Также среди погибших пассажиров были 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

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