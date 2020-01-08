Іранські рятувальники знайшли два чорні скриньки на місці падіння літака МАУ

На місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, в якій загинуло 11 українців, було знайдено обидва чорні ящики.

Про це повідомляє іранський телеканал Iribnews.

Про виявлення бортових самописців журналістам повідомив прокурор Тегерана. Також повідомляється, що їх передали місцевим правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака. З'явився попередній список загиблих пасажирів, які були на борту літака.

Голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив у коментарі Українським Новинам, що ні одна з можливих версій катастрофи літака не повинна бути проігнорована. Таким чином, Данилов не виключив можливість теракту.

В МАУ назвали імена загиблого екіпажу, який перебував на борту літака в момент катастрофи.

Також МАУ заявило про мінімальної ймовірності помилки екіпажу і про те, що літак був повністю справний.

Зараз комісія встановлює справжні причини катастрофи літака.