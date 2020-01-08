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08 января 2020, среда, 11:18 36
Внешняя политика 2020-01-08T11:30:01+02:00
Українські Новини
Комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета МАУ в Иране

Комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета МАУ в Иране

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа, Иран, Крушение самолета, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi

Глава СНБО Алексей Данилов не исключил версию крушения самолета МАУ в результате теракта и причины крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) устанавливаются местной оперативной комиссией, до завершения расследования которой Министерство иностранных дел воздерживается от озвучивания каких-либо предварительных версий.

Об этом сообщил на брифинге начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИДа Максим Коваленко, передают Українськi Новини.

"Сейчас создана комиссия в стране пребывания и расследуются причины катастрофы. Пока что версии не озвучиваются. Причины падения самолета будут озвучены только после установления комиссией. Любые выводы о причинах до решения комиссии могут иметь негативные последствия. Поэтому даже предварительной причины нет, ведь любая информация, которая сейчас может быть озвучена, очень чувствительна и будет иметь последствия", - сказал он.

На данный момент с местными службами контактируют украинский посол и консул, при необходимости компетентные органы примут решение о более тесном сотрудничестве с иранской стороной.

Как сообщали Українськi Новини, в среду вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана рейсовый Boeing украинской МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 168 пассажиров и 9 членов экипажа. 9 членов экипажа и 2 пассажиров были гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

По словам представителей МАУ, самолет Boeing был полностью исправен.

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