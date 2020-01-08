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08 января 2020, среда, 10:43 382
Происшествия 2020-01-08T11:32:34+02:00
Українські Новини
Самолет был полностью исправен и входил в число лучших воздушных судов, - МАУ

Самолет был полностью исправен и входил в число лучших воздушных судов, - МАУ

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, Авиакатастрофа, Boeing, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Самолет Boeing 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. На борту находилось 9 членов экипажа, которые погибли во время авиакатастровы.

Об этом сообщили представители авиакомпании МАУ на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", передают Українські Новини.

"Это был один из лучших наших самолетов", - сообщил Евгений Дыхне, президень авиакомпании МАУ.

По словам Александра Шапиева, технического директора МАУ, самолет был 2016 года выпуска, проходил последнюю проверку 6 января. Замечаний по работе самолета не было. Самолет был получен непосредственно с завода Boeing.

В МАУ заявили, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров. В компании говорят, что во время проверки самолета и перед вылетом замечаний к лайнеру не было. В МАУ компании считают, что вероятность ошибки пилотов минимальна.

Как сообщали Українські Новини, 11 украинцев погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.

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