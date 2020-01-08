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08 января 2020, среда, 10:11 84
Происшествия 2020-01-08T10:30:01+02:00
Українські Новини
11 украинцев погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране, - СНБО

11 украинцев погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране, - СНБО

Валерия Драгомирова
Украинцы, погибшие, Иран, МАУ, Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

11 украинцев погибли в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сказано в нем.

Ранее сообщалось о 9 погибших украинцах - членах экипажа.

Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета. Появился предварительный список погибших пассажиров, которые были на борту самолета. 

Также СНБО создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Тем временем МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран

Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции после крушения самолета.

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