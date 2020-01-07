Значна сніголавинна небезпека зберігається у Карпатах

Сьогодні, 7 січня, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "За даними Укргідрометцентру, 7 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, 2 січня в ДСНС повідомили про відкриття сніголавинного сезону. Раніше на Говерлі заблукав турист з США, його шукали шестеро рятувальників.Також перед Новим роком у Карпатах врятували заблукалих туристів на горі Секул.Крім того, в перший день року Зеленський катався на лижах. У соцмережах фото з президентом розміщують лижники, яким пощастило зустрітися з ним на одній трасі.Тим часом синоптики дали прогноз на всю зиму, де пообіцяли пізню весну. А в прогнозі погоди на 2020 рік синоптики попередили про нові хвилі тепла, повені та різкі зміни температури.