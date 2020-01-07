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07 січня 2020, вівторок, 11:27 7
Суспільство 2020-01-07T12:00:01+02:00
Українські Новини
Значна сніголавинна небезпека зберігається у Карпатах

Значна сніголавинна небезпека зберігається у Карпатах

Валерия Драгомирова
дснс, Закарпаття, Сніголавинна небезпека
Лавина. Фото: pixabay
Лавина. Фото: pixabay

Сьогодні, 7 січня, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.


"За даними Укргідрометцентру, 7 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 2 січня в ДСНС повідомили про відкриття сніголавинного сезону.

Раніше на Говерлі заблукав турист з США, його шукали шестеро рятувальників.

Також перед Новим роком у Карпатах врятували заблукалих туристів на горі Секул.

Крім того, в перший день року Зеленський катався на лижах. У соцмережах фото з президентом розміщують лижники, яким пощастило зустрітися з ним на одній трасі.

Тим часом синоптики дали прогноз на всю зиму, де пообіцяли пізню весну. А в прогнозі погоди на 2020 рік синоптики попередили про нові хвилі тепла, повені та різкі зміни температури.

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