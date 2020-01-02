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02 января 2020, четверг, 09:10 175
Общество 2020-01-02T09:10:02+02:00
Українські Новини
В Украине открыто снеголавинный сезон, - ГСЧС

В Украине открыто снеголавинный сезон, - ГСЧС

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Укргидрометцентр, Снеголавинная ситуация, Карпаты, Закарпатье
Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

В Украине объявили об открытии снеголавинного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинные станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности СЛ Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, на Рождество на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. Случилось это как раз, когда 23 и 24 декабря в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге.

Также перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул.  

Кроме того, в первый день года Зеленский катался на лыжах. В соцсетях фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться с ним на одной трассе. 

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