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25 декабря 2019, среда, 11:56 434
Силовые структуры 2019-12-25T12:08:08+02:00
Українські Новини
На Говерле заблудился турист из США: его искали шестеро спасателей

На Говерле заблудился турист из США: его искали шестеро спасателей

Валерия Драгомирова
Спасатели, Говерла, Карпаты, Турист
Туриста из США нашли спасатели. Фото: Facebook/Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
Туриста из США нашли спасатели. Фото: Facebook/Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В понедельник, 24 декабря, на Говерле заблудился турист из США. На помощь американцу отправились шестеро ворохтянских спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Около 12:30 в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонил турист из США, который рассказал, что он утром вышел из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу, но заблудился.

Спасатели поддерживали с мужчиной мобильную связь и отправились на поиски.

Помогло то, что американец поднимался "зеленым маршрутом", а также вовремя обратился за помощью - до наступления сумерек.

Ему на помощь отправились шестеро ворохтянских спасателей на технике.

"В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - сообщают в ДСНС.

Судя по фото, мужчина поднимался без зимней экипировки.




Как сообщали Українські Новини, 23 и 24 декабря в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге. 

Также спасатели предупреждали о повышении уровня воды в реках Закарпатья.

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