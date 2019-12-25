На Говерле заблудился турист из США: его искали шестеро спасателей

Туриста из США нашли спасатели. Фото: Facebook/Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Туриста из США нашли спасатели. Фото: Facebook/Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В понедельник, 24 декабря, на Говерле заблудился турист из США. На помощь американцу отправились шестеро ворохтянских спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Около 12:30 в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонил турист из США, который рассказал, что он утром вышел из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу, но заблудился.

Спасатели поддерживали с мужчиной мобильную связь и отправились на поиски.

Помогло то, что американец поднимался "зеленым маршрутом", а также вовремя обратился за помощью - до наступления сумерек.

Ему на помощь отправились шестеро ворохтянских спасателей на технике.

"В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - сообщают в ДСНС.

Судя по фото, мужчина поднимался без зимней экипировки.







Как сообщали Українські Новини, 23 и 24 декабря в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге.

Также спасатели предупреждали о повышении уровня воды в реках Закарпатья.